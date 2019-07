Attacco in aeroporto Misurata in Libia, a 1km da ospedale difeso da militari pugliesi

Improvvisa escalation a Misurata della guerra civile libiche. Aerei del generale Haftar hanno infatti bombardato l’aeroporto della città fedelissima di Al-Serraj. Ad un chilometro di distanza, nella vecchia sede dell’Accademia aeronautica libica, c’è l’ospedale militare da campo italiano. A difesa dell’infrastruttura sono schierati 300 bersaglieri del 7° Reggimento di stanza ad Altamura. Si tratta di militari quasi esclusivamente pugliesi. Lo Stato maggiore Difesa ha comunicato che non ci sono stati feriti tra i nostri soldati e le infrastrutture del contingente non hanno subito danni. Mentre, secondo fonti libiche, ci sarebbero tre civili colpiti dalle schegge dopo il bombardamento. Misurata è considerata una delle città-stato della Libia e le sue milizie, che hanno da sempre un ruolo strategico nel conflitto, sono schierati a fianco dell’attuale leadership, riconosciuta dalla Nazioni unite.

Il contingente italiano in Libia opera nell'ambito della missione bilaterale di assistenza e supporto (Miasit) al Paese nordafricano in armonia con le linee di intervento definite dall’Oni con compiti di assistenza e supporto sanitario, formazione, addestramento, consulenza e mentoring. A Tripoli opera, inoltre, una nave della Marina militare per supporto tecnico logistico alle forze marittime libiche nell'ambito dell'operazione nazionale “Mare Sicuro”.