Gli F-35 italiani e americani in volo nei cieli di Amendola

FOGGIA - ‏Esercitazione in volo nei cieli di Amendola per gli F-35A international training ed altri assetti dell’Aeronautica Militare americana con gli Eurofighter Typhoon. La missione in volo congiunto si è svolta nel pomeriggio tra gli aerei gli F-35A e gli F-35A dell'Usa Air force, una preziosa occasione per rafforzare le capacità operative condivise tra le due forze armate.