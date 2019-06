Amendola, due piloti del 32° Stormo superano le 500 ore di volo sugli F-35

Nell'ambito dell'esercitazione "Joint Stars 2019", svoltasi a Trapani nei giorni scorsi, due piloti del 13° Gruppo Volo del 32° Stormo hanno conseguito il prestigioso traguardo delle 500 ore di volo su velivolo F-35.

I due piloti istruttori furono assegnati al 32° Stormo di Amendola nel 2016. Entrambi hanno frequentato il corso di transizione a Luke, in Arizona (Usa), laddove, oltre ad aver maturato le necessarie competenze per pilotare il velivolo in tutte le condizioni metereologiche, hanno altresì affrontato diverse tipologie di volo passando dal combattimento aria/aria e aria/suolo alla neutralizzazione/soppressione della difesa aerea nemica (SEAD/DEAD - Suppression/Destruction of enemy air defence).

Ottenuta l'idoneità sull'F35, hanno dato il proprio contributo nei processi di trasformazione del Gruppo operando congiuntamente, partecipando a numerose esercitazioni nazionali ed internazionali ed addestrando i piloti neo-assegnati sul Sistema d'Arma "JSF".

L'importante traguardo raggiunto rappresenta il frutto d'impegno, di un'elevata dedizione e di una grande professionalità che il personale del 13° Gruppo Volo ha quotidianamente evidenziato nell'assolvimento del proprio dovere. Lo si può sintetizzare come un vero "gioco di squadra", costante e continuo nel tempo, che si è rivelato vincente anche grazie al costante supporto che tutte le articolazioni di Stormo hanno assicurato senza soluzione di continuità.

Il 32° Stormo con sede ad Amendola è uno dei reparti di volo dell'Aeronautica militare dipendente dal comando Squadra aerea di Roma per il tramite del comando Forze da combattimento di Milano. Primo reparto in Europa ad acquisire i velivoli F-35, svolge inoltre attività operativa, addestrativa e tecnica degli aeromobili a pilotaggio remoto Predator, al fine di acquisire e mantenere la capacità di effettuare operazioni ISTAR nazionali e di coalizione. Inoltre, fornisce e completa, attraverso i velivoli MB-339, l'addestramento dei piloti di APR in modo da assicurare un adeguato livello addestrativo su velivoli a pilotaggio tradizionale. Da marzo 2018, inoltre, nel sistema di Difesa aerea sono stati integrati anche i velivoli F-35 del 32° Stormo di Amendola, che contribuiscono con specifiche capacità operative e tecnologia di ultima generazione alla difesa dei cieli italiani.