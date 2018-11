Due eccellenze unite per sottolineare le potenzialità del territorio. Da una parte i piloti del 36° Stormo di Gioia del Colle, uno dei reparti più decorati dell'Aeronautica militare, dall'altra i produttori di uve dolci, i pasticceri, i produttori di miele e i maghi dell'arte casearia che fanno della nostra regione una risorsa del settore agroalimentare. Sono questi gli ingredienti di Dolce Puglia, la rassegna giunta alla dodicesima edizione e che per il terzo anno consecutivo è ospitata nella base aerea.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione italiana sommelier, ha avuto anche una parentesi legata alla solidarietà, con la raccolta di fondi da destinare a progetti per i meno fortunati. In un hangar appositamente attrezzato, la madrina dell'evento, Anna Falchi, ha inaugurato la rassegna presa letteralmente d'assalto da 1.300 visitatori. Tutti in coda per degustare e assaggiare, tra due Eurofighter, caccia dell'ultima generazione, in bella mostra tra gli stand. Panettoni, dolci di mandorla, cioccolato, ma anche caciocavallo, pecorino e soprattutto vino dolci, come l'aleatico, il primitivo e gli spumanti.

Nel pomeriggio un convegno sulle malvasie e la consegna dei riconoscimenti ai migliori produttori. Un appuntamento da non perdere anche per l'anno prossimo. Nel ruolo di padrone di casa, il comandante, colonnello Emanuele Spigolon, a sottolineare l'integrazione tra i "cittadini con le stellette" e la comunità locale.