Si terrà venerdì, 16 novembre, il cambio al vertice del Comando Militare Esercito Puglia. Alla presenza del vice comandante per il territorio delle Forze operative Sud, generale Gualtiero Mario De Cicco, il generale Giorgio Rainò subentrerà al generale Mauro Prezioso. Il Comando Militare Esercito "Puglia" è l’ente territoriale che conduce le attività legate al reclutamento, alle Forze di completamento, alla promozione, alla diffusione della cultura della difesa, al presidio e alla pubblica informazione sul territorio della Regione Puglia. In questa veste è alla continua ricerca di sinergie con gli Enti e istituzioni locali per meglio mettere a disposizione del cittadino i servizi offerti dall’Esercito. Intensa l'attività realizzata: il progetto una “stoccata per la vita” che ha portato la scherma nelle scuole a titolo gratuito nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce; la mostra itinerante sulla Grande Guerra che, nelle sue 19 tappe, da Soleto tappa più a sud a Vieste tappa più al nord, è stata visitata da circa 60mila pugliesi; la partecipazione a eventi sportivi come la Corsa in Rosa, la Bari Night Run, la mezza maratona di Bari “san Nicola, per diffondere i valori positivi dello sport; le conferenze nelle scuole in applicazione del protocollo d’intesa tra il ministero della Difesa ed il MIUR; la presentazione di libri; la partecipazione ai più importanti eventi fieristici della regione.