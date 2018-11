Come da tradizione, anche quest’anno, presso il Cimitero militare polacco di Casamassima, sono state celebrate le funzioni religiose per commemorare i 429 soldati polacchi caduti nei combattimenti lungo la Linea Gustav, sul fiume Sangro, o deceduti negli ospedali militari di Casamassima, Bari e Napoli, a seguito delle ferite riportate nelle battaglie della campagna d’Italia. Per l’occasione il generale di Brigata Mauro Prezioso, comandante militare territoriale dell’Esercito in Puglia, su delega del comandante del Presidio militare interforze, ha deposto una corona d'alloro in onore di quei soldati che combatterono per la nostra libertà. Alla deposizione è seguita la Santa Messa, celebrata in due lingue, vista la larga presenza anche di studenti e cittadini polacchi.

Oltre al generale Prezioso hanno preso parte all’evento, il presidente del Consiglio comunale di Bari Michelangelo Cavone, il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti, il consigliere dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma Anna Wòjcik-Laskowska, numerosi sindaci delle città limitrofe, le associazioni combattentistiche e d’Arma e una folta rappresentanza di studenti delle scuole di Casamassima.

Il cimitero militare polacco di Casamassima fu edificato nel 1944, a seguito della installazione del più importante ospedale militare del sud Italia. Un elemento caratteristico di questo importante luogo sacro è l’ingresso, con i simboli del 2º Corpo e una citazione in latino tratta dalla seconda lettera di San Paolo a Timoteo: Bonum certamente cercavi, idem conservavi. Ideo esposito est mihi corona iustitiae (Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia). Casamassima ebbe un ruolo rilevante durante la permanenza del Corpo militare polacco, e il cimitero è la testimonianza tangibile di quel periodo.