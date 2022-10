In Basilicata la produzione di olive è calata dell'80%

La produzione di olive in Basilicata ha subito un calo dell’80 per cento. Lo ha reso noto la Coldiretti lucana che ha indicato nella «siccità devastante" la causa principale specie in quelle zone «dove non si è potuto intervenire con le irrigazioni di soccorso» e dove «diverse aziende hanno deciso di non intervenire per gli elevati costi di carburante, elettricità, service e prodotti di supporto alla nutrizione dei terreni», come ha spiegato il vicepresidente provinciale di Matera della Coldiretti e presidente della organizzazione di produttori Assoprol Basilicata, Pietro Bitonti.

«Una situazione difficile - ha concluso - che potrà comportare nell’immediato aumenti dei prezzi dell’olio, ma che va affrontata in prospettiva futura considerando l’importanza di tutelare il patrimonio naturale olivicolo che dimostri resilienza ai cambiamenti climatici».