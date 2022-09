In controtendenza, consigliere comunale di Potenza lascia Fratelli d'Italia

POTENZA - «Lascio» Fratelli d’Italia «un partito con il vento in poppa che è cresciuto tantissimo a livello nazionale, ma che a livello locale ha perso di vista la sua mission principale: essere una comunità che tenta di coinvolgere i cittadini». Lo ha reso noto il consigliere comunale di Potenza, Rocco Quaratino, il quale ha inoltre annunciato il suo passaggio al gruppo politico di «Noi con l'Italia». Una decisione in controtendenza che è stata spiegata dal consigliere comunale, evidenziando di «andare via perché distante dall’attuale concezione del partito, condivisa al suo interno. Si è tracciata una distanza incolmabile tra base e vertice del partito, tra minoranza e maggioranza, pertanto è vana - ha concluso - la presenza di chi, come me, non è disposto ad accettare compromessi, né beceri personalismi».