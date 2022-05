Giro d'Italia: a Potenza trionfa il ciclista olandese Bouwman

POTENZA - L’olandese Koen Bouwman ha vinto, dopo uno sprint a quattro, la 7/a tappa del 105/o Giro d’Italia di ciclismo, da Diamante (Cosenza) a Potenza, lunga 196 chilometri.

L’olandese Koen Bouwman, con il tempo di 5h12'30» e con qualche metro di vantaggio, ha preceduto sul traguardo il connazionale Bauke Mollema, secondo a 2», e Davide Formolo, terzo con lo stesso tempo. L’altro olandese Tom Dumoulin si è invece piazzato al quarto posto, a 19». Quinto Davide Villella, a 2'25. Il gruppo, regolato dal tedesco Lennard Kamna, è arrivato sul traguardo con un ritardo di 2'59» dai primi quattro corridori. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa.

«Sono felicissimo»: l’olandese Koen Bouwman è scoppiato in lacrime dopo aver tagliato per primo il traguardo di Potenza, arrivo della settima tappa del Giro d’Italia, che era partita da Diamante (Cosenza).

Bouwman ha vinto anche tre dei quattro Gran premi della montagna di una tappa con 4.510 metri di dislivello, conquistando così anche la maglia azzurra riservata al miglior scalatore.

LE PAROLE DI LOPEZ PEREZ

«Non è stato facile mantenere la maglia rosa, ma con l’aiuto della squadra ci siamo messi in una condizione ideale, tatticamente l’abbiamo giocata benissimo». Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, che ha conservato il primo posto nella classifica generale del Giro d’Italia anche dopo la settima tappa, la Diamante-Potenza, lunga 196 chilometri.

Parlando in italiano, Lopez Perez ha poi detto «grazie a tutti per dire il mio nome e sono molto contento per questo. Ancora non ci credo: è un sogno indossare questa maglia incredibile». Domani, sul circuito cittadino di Napoli, lo spagnolo sarà in rosa per la quarta tappa consecutiva.