Basilicata: prima riunione della nuova Giunta regionale

POTENZA - Si è tenuta nel pomeriggio la prima riunione della nuova Giunta regionale della Basilicata. Due giorni fa, il presidente, Vito Bardi - eletto nella primavera del 2019 alla guida di una coalizione di centrodestra - ha firmato il decreto di nomina. Nel Bardi 'bis' ci sono due conferme e tre new entry, ma non c'è Fratelli d’Italia che ha annunciato il suo passaggio all’opposizione.

Sono stati confermati i due assessori della Lega, Francesco Fanelli (vicepresidente e passato dall’Agricoltura alla Sanità) e Donatella Merra (che è rimasta alle Infrastrutture). Per Forza Italia, sono stati nominati Gerardo Bellettieri (Attività produttive) e Vincenzo Acito (Ambiente ed Energia): entrambi nella prima parte della legislatura sono stati consiglieri regionali «supplenti». Il quinto assessore è Vincenzo Baldassare (Agricoltura) che, eletto nel 2019 con Idea, da alcuni mesi era passato in Fratelli d’Italia, partito che ha abbandonato poche ore prima di essere nominato nella Giunta.