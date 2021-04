Acerenza, case del centro storico a 1 euro per salvarle dall'abbandono

ACERENZA - Per combattere «abbandono e spopolamento», l’amministrazione comunale di Acerenza ha deciso di aderire all’iniziativa - già avviata altrove - di «case a un euro» nel centro storico. Lo ha annunciato il sindaco, Fernando Scattone.

Le case in vendita «oggi risultano in condizioni di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario, immobili che nel breve periodo potrebbero essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a seguito di ordinanza per pubblica incolumità o per ripristino del decoro urbano».

Scattone, inoltre, ha sottolineato il fatto che molti immobili «risultano privi di attenzioni da parte dei proprietari», che spesso vivono lontano, anche all’estero. Chi acquisirà gli immobili in vendita dovrà «assumersi l’onere della ristrutturazione».