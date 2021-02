Truffe online scoperte nel Potentino: 8 denunce

BARI - Quattro truffe on line commesse ai danni di persone residenti in provincia di Potenza sono state scoperte dai Carabinieri, che, in totale, hanno denunciato otto persone.

In particolare, sono stati truffati - per cifre da un minimo di 190 euro per la fittizia vendita di una playstation a un massimo di settemila per quella di un trattore - persone residenti a Marsico Nuovo, Sant'Arcangelo, Campomaggiore e Lagopesole di Avigliano.