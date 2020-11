Banzi, in auto con droga e coltello a serramanico: arrestato 32enne

BANZI - Trovato in possesso di oltre 210 grammi di eroina, a Banzi, un uomo di 32 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. L’uomo è inoltre accusato di porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere perché nella sua automobile - fermata lungo la strada provinciale «Appula» - nascondeva anche un coltello a serramanico. I militari dell’Arma hanno scoperto nella vettura pure due grammi di hascisc e due grammi di marijuana.