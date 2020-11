Potenza, a spasso con la droga in pieno centro storico: arrestato 20enne

POTENZA - Un giovane di 20 anni, di origini tunisine e domiciliato in Val D’Agri, è stato arrestato a Potenza dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti, nel centro storico del capoluogo lucano, in piazza Mario Pagano.

I militari dell’Arma hanno notato un gruppo di giovani, decidendo di procedere a un controllo: il 20enne è stato sorpreso in possesso di tre grammi di hashish, suddivisi in nove dosi, e 265 euro in banconote di piccolo taglio.