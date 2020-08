Potenza, sarà rivoluzione. Squadra da rifondare per aprire un nuovo ciclo

Il Potenza tra passato e presente. Un passato recente che ha regalato tante soddisfazioni (una promozione in serie C, un quinto ed un quarto posto con qualificazione playoff), un presente che al momento non offre molte certezze ma che, senza dubbio, segnerà l’inizio di un nuovo ciclo calcistico. Sarà una rivoluzione nel vero senso del termine, con un organico, che per poche eccezioni, sarà ricostruito in toto ad iniziare dalla guida tecnica. Ormai infatti, è palese il «divorzio» tra il club e mister Raffaele.

Il tecnico siciliano, ha atteso qualche settimana di capire quali fossero le intenzioni della società, e soprattutto quali fossero i programmi futuri del club, rimanendo spiazzato quando si è cominciato a mettere in dubbio la sua permanenza nel capoluogo nonostante ancora un anno di contratto. Il nome di Mario Somma venuto fuori dopo aver saputo della trattativa con il gruppo di Lugano, la sua visita nel capoluogo dei giorni scorsi è stato il colpo di grazia. Nelle prossime ore è attesa la rescissione consensuale del contratto con Raffaele sempre più vicino al Catania e dunque, futuro avversario sul campo del Potenza. Insomma si comincia dalla panchina con un nuovo allenatore (verosimilmente cambierà anche parte dello staff) che al momento sembra si tratti proprio del tecnico di Latina, molto apprezzato sotto il profilo professionale e ben visto anche dal gruppo svizzero che è in procinto di avviare una collaborazone con la società rosoblù. I bene informati sostengono che già si stia lavorando insieme e che dopo ferragosto possa essere ufficializzata l’intesa raggiunta con anche le prime certezze legate alla costruzione della nuova squadra e l’organizzazione del precampionato.

Poche le certezze ad oggi sulle possibile conferme. Al momento il Potenza può contare su una decina di elementi (Di Somma, Silvestri, Coccia, Coppola, Murano, Souare. Gassama, Volpe, Panico, Viteritti, sui rientranti Iuliano e Salvemini e su qualche giovane interessante) ma non è detto che tutti rimangano come non è detto che tra i giocatori in scadenza qualcuno possa anche restare in rossoblù.