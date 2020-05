Basilicata, confermata quarantena per chi viene da fuori regione

Leggi l'ordinanza

È confermata la quarantena di 14 giorni per chi arriva in Basilicata da altre regioni italiane o dall’estero: lo stabilisce la nuova ordinanza sull'emergenza Coronavirus firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi, e pubblicata la notte scorsa.

La «permanenza domiciliare fiduciaria» cessa «in caso di negatività» al tampone. Il governatore ha poi stabilito che "resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» e che le attività turistiche degli stabilimenti balneari saranno consentite dal prossimo 25 maggio.

L’isolamento domiciliare per 14 giorni non si applica «in ragione - è scritto nell’ordinanza - di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli organi costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali».

Inoltre, «esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per 14 giorni non si applica ai lavoratori in ingresso o in uscita dal territorio regionale e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora con frequenza giornaliera o settimanale».