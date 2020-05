Fase 2, in Basilicata domani riaprono bar e ristoranti: la diretta con il governatore Vito Bardi. Puglia, regole in arrivo

Non sa ancora se andrà già a mangiare una pizza ma probabilmente il caffè «in sicurezza» lo prendere nel suo bar di fiducia. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una diretta Facebook alla Gazzetta ha spiegato come da lunedì 18 cambierà la vita degli esercizi pubblici lucani. In serata ha firmato una ordinanza che regolamenta le misure da rispettare in bar, pizzerie, pub, ristoranti così come un altri esercizi pubblici ripercorrendo a grandi linee quanto già previsto nel protocollo definito dalla Conferenza Stato-Regioni e alla luce della video riunione delle ultime 24 ore.

Una vera e propria corsa contro il tempo per il Governatore di una delle regioni con il più basso indice di contagi - da diversi giorni è pressocchè intorno allo zero salvo gli ultimi due casi riferiti a «migrazioni» da altre regioni - che ha accolto il nostro invito mentre firmava i provvedimenti.

Le dichiarazioni di Bardi hanno così rasserenato quanti in queste ore vivevano una vera e propria fase di grande incertezza soprattutto dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm di oggi che prevedeva - a proposito di esercizi pubblici - non solo la compatibilità con l'andamento epidemiologico, ma anche l'adozione di protocolli da parte delle Regioni o della Conferenza Stato Regioni.

In Puglia anche la Regione starebbe per varare una nuova ordinanza che disciplina le varie aperture: in tarda serata è atteso il provvedimento.