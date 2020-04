Potenza, il coronavirus uccide uomo di 71 anni: sono 21 le vittime in Basilicata

POTENZA - Un uomo di 71 anni di Potenza (vittima numero 9 del capoluogo) ricoverato da giorni in terapia intensiva al San Carlo di Potenza è l’ultima vittima lucana deceduta in Basilicata per Coronavirus. Salgono quindi a 21 i morti a causa del Covid-19.

Ieri, intanto, per la prima volta da quando la pandemia ha toccato anche la Basilicata, si sono registrati zero positivi. Infatti, i 214 test effettuati per tutta la giornata hanno dato tutti esito negativo.