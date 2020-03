Coronavirus, la Basilicata riduce il trasporto pubblico

POTENZA - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha deciso di ridurre il trasporto pubblico in regione fino al 25 marzo, nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus.

Nella bozza di un’ordinanza che sta per essere pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione sono garantiti solo alcuni servizi minimi: verso gli ospedali, nella fascia dei pendolari e per le aree industriali. L’ordinanza prevede che in due giorni il consorzio che gestisce il trasporto con autobus e le Ferrovie Appulo-Lucane comunichino quali sono considerate le «linee strettamente indispensabili». Anche Trenitalia dovrà ridurre i servizi.

Tutte le aziende di trasporto, comunque, dovranno garantire la distanza minima di un metro tra i passeggeri a bordo di treni o autobus.