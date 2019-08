La Gazzetta e il pensionato che all’Inps risultava deceduto : la storia va in tv

Il compito di un giornale è quello di informare e di aiutare a risolvere piccoli e grandi problemi dei cittadini. Missione compiuta. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta del caso di Nicola Di Grazia, il pensionato potentino che risultava deceduto e che da tre mesi non percepiva più l’assegno, l’Inps si è subito attivato individuando l’errore nel suo archivio - commesso in un’altra sede regionale - e ripristinando la pensione. La vicenda ha avuto un’eco nazionale: ieri una troupe de «La vita in diretta» di Raiuno ha raccontato la storia di Di Grazia girando immagini nel centro storico di Potenza tra la curiosità dei passanti.