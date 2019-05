Rissa tra anziani, prendono a bastonate un 75enne: fermati 2 fratelli nel Potentino

POTENZA - Con le accuse di minaccia aggravata in concorso, lesioni personali e porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere, a Banzi (Potenza), due fratelli - uno di 78 anni e l’altro di 68 - sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112: i due arrestati stavano aggredendo con due bastoni in legno un 75enne che in seguito è stato trasportato e curato dalla guardia medica del paese lucano.