Tito, 88enne muore in campagna travolto dalla motozappa

Travolto da una motozappa con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà, nelle campagne di Tito (Potenza), un uomo è morto stamani. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118 ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.