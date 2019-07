Emiliano ricorda Camilleri a Bari: «Pilastro cultura italiana»

L'Italia si sta stringendo in queste ore attorno al ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, scomparso questa mattina alle 8.20 all'Ospedale S.Spirito di Roma, dove era ricoverato da alcune settimane. E anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha voluto ricordarlo, con un messaggio sui suoi social: «In queste foto Andrea Camilleri si trovava sul palco del Teatro Petruzzelli insieme a Pif - scrive - regalando al pubblico del Bifest uno dei momenti più belli e intensi di sempre, cinque anni fa.

La sua intelligenza vivacissima, l’ironia, la sua ardente passione civile, il suo stile unico di narrazione fanno di lui un pilastro della cultura italiana. La sua umanità e la potenza che aveva nell’esprimere la sua visione del mondo fanno di lui, per molti di noi, una presenza familiare, un riferimento, un amico. Ed è per questo che sento questa tristezza adesso così forte nel salutarlo e nel dirgli grazie per tutto quello che ci ha dato».