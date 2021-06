Amici 20, Tancredi con la sua «Las Vegas» arriva ad Andria per incontrare i fan

Tancredi, fresco protagonista di Amici 20 che sta scalando le classifiche con l'EP Iride, e che ha appena conquistato il disco di platino per il singolo Las Vegas, arriva in Puglia. Il cantante infatti sarà il 28 giugno ad Andria (Bt), alla libreria Mondadori Bookstore, alle 15, per incontrare i fan. “Las Vegas”, con oltre 21 milioni di stream e stabile nella top20 della classifica Top50 di Spotify, è uno dei singoli estratti da “Iride” (Warner Music), che contiene anche “Fuori di testa” (oltre 3 milioni e mezzo di stream), “Leggi dell’Universo” (oltre 3 milioni di stream) e “Balla alla luna” (oltre 1 milione e mezzo di stream).

Le altre date confermate dell'instore tour:

Lunedì 28 Giugno – Mondadori Bookstore Andria (Bt) - Ore 15.00

Mercoledì 30 Giugno - CC Piazza Grande - Piove Di Sacco – Padova (Unieuro) - Ore 17.00

Giovedì 1 Luglio - Sky Stone & Songs - Lucca - Ore 15.00



Tancredi, 19 anni, vive a Milano e ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. All’inizio si divertiva nel comporre in rima, seguendo il genere del free style, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità.