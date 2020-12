Regione, ecco «Merry Puglia»: per Natale comprate solo prodotti locali

BARI - «MerryPuglia - Chi acquista locale fa gli auguri più belli» è la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Puglia per sostenere il commercio locale e artigianale in questa fase di emergenza. L’invito è quello di privilegiare il commercio di prossimità e non solo a Natale. Nasce con queste finalità la campagna di comunicazione «MerryPuglia» che intende sostenere i commercianti pugliesi duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. «Dall’agroalimentare all’oggettistica, qualunque sia il prodotto - dice l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci - l’acquisto vale doppio se riconosciamo la storia che c'è dietro ogni attività economica del nostro territorio: e in questo modo, quell'acquisto si trasforma in un regalo alla comunità. E la comunità è fatta di volti, di racconti, ma anche di tradizioni e usanze. Rispettarle e valorizzarle è possibile anche scegliendo uno dei tanti prodotti dell’artigianato locale, per regalare un pezzo di cultura, di manualità creativa, un pezzo di Puglia».