Monopoli, Jane Alexander durante la piega dà un’occhiata alla «Gazzetta»

MONOPOLI - L’hair stylist delle dive legge e fa leggere la «Gazzetta». «Ne ho fatto a meno purtroppo solo durante il lockdown, quando siamo stati chiusi», ricorda con rammarico Raffaele De Girolamo, 37 anni di cui 26 passati tra tra phon, pettini, spazzole.

Da oltre 6 anni è ricercato dalle vip quando sono in zona.

Nello studio in zona Sacro Cuore ieri pomeriggio nessuno si è stupito quando hanno visto entrare Victoria Cabello per una messa in piega e, subito dopo, l'attrice, conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana Jane Alexander.

Non ci ha pensato due volte e si è fatta uno scatto con la Gazzetta in mano insieme al parrucchiere Raffaele. Non è poi così difficile che le signore del piccolo schermo e delle passerelle oltrepassino la soglia del suo centro estetico.

È accaduto anche alla altissima Alexander che durante la vacanza alla riscoperta della Puglia con il social media avatar di «Jinnyminnypinny» non ha mancato di fare tappa, ieri, al coiffeur monopolitano per rifarsi il look prima dell’ultima serata a Monopoli.

La Alexander ha anche ammesso: «Sono stregata da questa bellissima città, tant’è che penso di metterci su casa». È il secondo anno che torna qui e si trova benissimo. La vera leccornia, un vero attentato alla dieta «sono le bombette. Ma qui - confessa - davvero ogni piatto è buono e il mare è strepitoso come quello delle calette e del Capitolo».