«I borghi salveranno il turismo», uno spot su National Geographic mostra le bellezze del Gargano

BOVINO - Dopo «The Guardian», noto giornali inglese, un’altra importante rivista internazionale esalta le bellezze della Capitanata, in particolare due perle del turismo dei Monti dauni e del Gargano, Bovino e Vieste. Sulle pagine del prestigioso magazine americano National Geographic, tra i più autorevoli nei settori della natura, scienza, cultura e storia, è infatti dedicato un omaggio ai due accoglienti e caratteristici centri dauni, tra i borghi più belli d’Italia riconosciuto dal Touring club italiano che, secondo il giornale, sono tra le mete della provincia di Foggia che possono essere la chiave per superare questo stallo dovuto al delicato periodo storico che stiamo vivendo.

Sia Bovino che Vieste compaiono nell’articolo titolato «Grow an Italian village» (crescere in un paese italiano), nel quale la rivista si sofferma sugli aspetti positivi della vita in un borgo, ancora meglio se si tratta di piccoli comuni italiani come Bovino adagiato sulla montagna o come Vieste che si affaccia sul mare. «I piccoli borghi italiani» si legge nell’articolo «potrebbero essere la chiave per salvare l’economia turistica dell’intero stivale. Con la riapertura dell’Italia al turismo, infatti, i viaggiatori locali cercheranno destinazioni al di fuori delle principali città, tra cui le spettacolari mete del Gargano e quelle dei Monti Dauni». Il National geographic consiglia «i tramonti della splendida Bovino e quelli della leggendaria Vieste, mostrando a tutto il mondo le preziose e uniche peculiarità dei piccoli borghi di queste zone d’Italia. Bovino è un bellissimo centro a impianto medievale arroccato sui verdissimi Monti Dauni in cui il tempo sembra essersi fermato e dove si respira ancora tutta l’autenticità delle tradizioni più antiche. Un territorio ricco di boschi secolari con un sottobosco composto di erbe e frutti selvatici e numerosi campi coltivati principalmente a grano duro e coperti da uliveti e vigneti, che gli conferiscono una varietà di colori e profumi avvolgenti in base alla stagione. Dall’altro lato» prosegue l’articolo «c’è la meravigliosa città di Vieste, considerata la perla del Gargano e una zona con spiagge da sogno. Ma anche il centro storico di questa bellezza nostrana non è da meno. Infatti, le sue viuzze sono ricche di cultura, di storia e bellezze. A tal punto che tra le intricate e caratteristiche stradine è impossibile non fermarsi a visitare la maestosa cattedrale, con il suo bellissimo campanile che si erge a guardia della città. Ma anche il regale castello federiciano, da cui si può ammirare dall’alto il fiabesco Pizzomunno, monolite calcareo e simbolo della città».

Proprio a Bovino e al suo territorio sarà dedicata domenica 5 agosto, alle 19.10, una trasmissione speciale dall’emittente Telenorba, nella quale si spazierà dalla gastronomia alle tradizioni, il patrimonio artistico-culturale, passando per la piccola ricettività e l’imprenditoria giovanile. Un progetto per ripartire nel segno dell’ospitalità e della promozione di un turismo lento e sostenibile nei piccoli centri.