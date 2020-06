Alberobello, riecco i Vip. Il turismo riprende quota

ALBEROBELLO - Prima Massimo Lopez, poi Pippo Inzaghi. In pochi giorni Alberobello è stata la meta preferita di due star del cinema e dello sport italiano.

Massimo Lopez, celebre per il «trio» con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, ha trascorso lo scorso weekend tra i vicoli della capitale dei trulli. «Un bel ritorno ad Alberobello, luogo d’incanto», ha scritto sulle sue pagine social postando un selfie dal Belvedere con la zona Monti alle sue spalle. Per il comico, che ha alloggiato da «Trulli e Puglia» di Mimmo Palmisano, si è trattato di un gradito ritorno ad Alberobello.

È stata invece la prima volta per Pippo Inzaghi. Intorno alla mezzanotte di lunedì, l’ex bomber di Juve e Milan, campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006 e oggi tecnico del Benevento, è entrato da «Crispus» lasciando a bocca aperta il proprietario Giuseppe Schiavone, suo grande ammiratore. Ha ordinato una crepes alla nutella e l’esercente gliel’ha offerta all’insegna dello spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue Alberobello.

Inzaghi ha confidato a Schiavone di non essere mai stato in Puglia e di essere rimasto sorpreso dalla bellezza di Alberobello e ha assicurato che ci tornerà più spesso data la vicinanza con Benevento.

La visita di Lopez e Inzaghi è una bella iniezione di fiducia per la Capitale dei trulli che intanto è tra le sei finaliste del concorso lanciato da «Vrbo», esperto di case per le vacanze in famiglia, per il titolo di «Destinazione Family friendly 2020» per la sezione «Campagna». Alberobello è l’unica località pugliese in gara per questa sezione (per il mare c’è Gallipoli) e si contende il titolo con Assisi, Peschiera del Garda, Matera, Fara in Sabina e Castellina in Chianti. Per votare c’è tempo fino al 26 giugno. A portare la Capitale dei trulli in finale sono state le stesse famiglie italiane grazie a un sondaggio che ha coinvolto 500 nuclei familiari di tutta la Penisola.

Insomma, per Alberobello è un ulteriore conferma della crescita turistica degli ultimi tempi. Il paese patrimonio dell’Unesco accoglie infatti 2 milioni di visitatori all’anno di cui la metà straniera: «La visita di Lopez e Inzaghi è la conferma che il turismo sta ripartendo dall’Italia e dagli italiani - dice il sindaco Michele Longo, che è anche delegato Anci Puglia per il turismo - È molto bello vedere questi personaggi vivere in modo assolutamente spontaneo e quotidiano tra noi all’insegna di un turismo lento e fatto della quotidianità delle nostre giornate e della nostra terra. Esattamente lo stesso turismo che vivono le famiglie che ci hanno segnalato come paese a misura di bambini, un titolo che ci inorgoglisce. Era un nostro obiettivo e siamo felici di essere percepiti in questo modo».

Intanto le prenotazioni negli alberghi e nei B&B iniziano ad arrivare, soprattutto per il mese di agosto. «In attesa del turismo internazionale - dice il sindaco - che speriamo possa arrivare presto a completare la rinascita dell’intero comparto turistico di Puglia».