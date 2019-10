Ezio Totorizzo: da Bari a Tel Aviv con Mtv per realizzare un'idea di start-up

È più famoso su Instagram come @EzioMrLifestyle, ma adesso è pronto a una nuova avventura su MTV, con Brain Back Home, programma dedicato a giovani startupper che hanno un'idea imprenditoriale e cercano all'estero un modo per portarla in Italia: Ezio Totorizzo, marketing manager, docente e consulente barese di 29 anni, sarà in onda dal 10 ottobre su mtv.it e dal 9 novembre in prima serata su Mtv (canale 130 di SKY), insieme ad altri tre partecipanti a questa seconda serie del programma, girata a Tel Aviv. I due conduttori saranno Manuela Vitulli, anche lei pugliese, travel blogger e partecipante nella prima edizione di Brain Back Home, e Andrea Melchiorre, fashion blogger e startupper.

Ezio Totorizzo è un esperto di lifestyle e luxury, laureato in Management Internazionale. È Marketing Manager nella Totorizzo Group, azienda nel settore Automotive, e si occupa di consulenza web per brand e aziende in ambito digital. Ha collaborato con Visit Abudhabi per il progetto #IloveAbudhabi, come unico Rappresentante Digital Italiano. È stato inoltre selezionato dal Comité Champagne per rappresentare l’Italia per il progetto #MyChampagne, volto a valorizzare insieme ad altri 10 Digital Strategist Europei il brand Champagne nel mondo.

Da due anni è docente in un master universitario della LUM in Imprenditorialità in Web Marketing e Social Media Strategy, e Invited Speaker per corsi di Economia e Marketing per l’Università di Bari e lo IULM di Milano. Infine ha partecipato come Speaker alla Fiera del Turismo TTG Rimini, Beach And Love e altri in ambito WebMarketing. È stato selezionato da MTV come esperto di Hotellerie e Lifestyle per il suo modo innovativo e differente di comunicare sul web. Anche lui insieme ad altri tre esperti di Food (Veronica Frison), fitness (Lorenzo Palmieri), e fashion (Giorgia Di Basilio) sarà abbinato a un giovane mentor israeliano, esplorerà on the road il territorio di Tel Aviv per approfondire le proprie conoscenze, e tornerà in Italia pronto a presentare il suo progetto a un’azienda che avrà il compito di decidere se sostenerne lo sviluppo.