Una alimentazione tipica fa bene nella lotta al tumore del pancreas

SOS salute & alimentazione. Il 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas, Bari ospiterà nel Grand Hotel delle Nazioni uno degli eventi nazionali dedicato ai pazienti ed alle famiglie. L’iniziativa di Unipancreas è in collaborazione con la Condotta Slow Food delle Murge, Il Sogno di Arlecchino, l’A.P.O. (Associazione Prevenzione Oncologica) Puglia Onlus. Il workshopsu “La lotta al tumore del pancreas: recenti conquiste e prospettive future” sarà aperto a tutti e a partecipazione gratuita, si svolgerà nel tardo pomeriggio (ore18.30 - 19) per consentire ampia partecipazione. I relatori di fama internazionale saranno la prof.ssa Laura Di Sarno, università di Tor Vergata (Biomedicina) e il dott. Giovanni Butturini (presidente Unipancreasonlus).

Appassionati di tipicità e Associazioni sono unite perchè la prevenzione si fa a tavola e in palestra, ed in più la Puglia è la regione più obesa d’Italia. Il numero dedicato PRONTO PANCREAS 045-4858022, nato quattro mesi fa, è stato donato da un’aziendadi Altamura, e che finora hanno chiamato oltre 500 persone per chiedere informazioni ed aiuto.