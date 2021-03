Di Maio e Rama a Bari per il trentennale degli sbarchi dall'Albania: «Orgogliosi della Puglia»

BARI - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è giunto a Bari per partecipare ad un evento in occasione del trentennale dell'emigrazione di massa in Puglia degli albanesi con il premier albanese Edi Rama. Di Maio è arrivato poco all'aeroporto dove è stato accolto dal governatore pugliese Michele Emiliano ed entrambi hanno poi accolto Rama. Successivamente i tre terranno incontri riservati presso la presidenza della giunta regionale e, poi, si trasferiranno presso la sede del Consiglio regionale.

Le decine di migliaia di albanesi giunti in Puglia 30 anni fa «trovarono accoglienza e ospitalità. La mobilitazione popolare dei pugliesi nei confronti dei loro fratelli e sorelle dell’altra sponda dell’Adriatico ancora oggi, dopo 30 anni, ci riempie di orgoglio». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di un incontro all’aeroporto di Bari con il premier albanese Edi Rama ed il governatore pugliese Michele Emiliano.

«Il nostro cammino di collaborazione e di amicizia continua con passi concreti. L’Italia sostiene concretamente l’Albania ed è per questo che crediamo che l'Europa debba dimostrarsi all’altezza delle aspirazioni degli albanesi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si trova a Bari in occasione dell’anniversario dello sbarco a Brindisi, il 7 marzo del 1991, di migliaia di cittadini albanesi.

Con l’accoglienza delle migliaia di albanesi giunti in Puglia 30 anni fa da parte dei cittadini pugliesi, ha aggiunto il ministro, «è avvenuto il progressivo avvicinamento dell’Albania all’Europa, un avvicinamento che l’Italia, ed io personalmente, abbiamo sempre sostenuto e incoraggiato». «L'auspicio - ha aggiunto Di Maio - è che i negoziati di adesione dell’Albania all’Unione europea si possano finalmente aprire nel corso di quest’anno». «Mentre agiamo per dare prospettive sempre più concrete a questo percorso, sul piano bilaterale abbiamo costruito un rapporto unico e profondo sotto tutti i punti di vista: commerciale, culturale e sociale», ha aggiunto il ministro. «Il ruolo dell’Italia in Albania è senza dubbio speciale. La nostra ambasciata coordina una presenza che vede l'ufficio Ice, un’attivissima Camera di Commercio, l’Istituto di cultura, l’agenzia per la Cooperazione lo sviluppo e il nucleo di Frontiera marittima della nostra guardia di finanza, decine di insegnanti e professori e una rete di 3000 aziende italiane, moltissime delle quali sono pugliesi».

«Nonostante il 2020 sia stato un anno particolarmente difficile, l’Italia si è confermata il primo partner dell’Albania con il 31,4% dell’interscambio commerciale complessivo pari a circa 2,2 miliardi di euro, pensate circa il 20% del Pil albanese», ha sottolineato Di Maio.

LE PAROLE DI EDI RAMA - «Sono state tante le fortune ma anche gli affanni degli albanesi in questi trent'anni. Ma è stata anche tanta la generosità dell’Italia e sono sicuro che questo periodo della nostra storia non sarà mai scordato per le prossime generazioni». Lo ha detto il premier albanese Edi Rama al suo arrivo all’aeroporto di Bari dove è stato accolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal governatore pugliese Michele Emiliano. Rama e Di Maio partecipano a Bari alla commemorazioni per il trentennale dell’emigrazione di massa di albanesi in Puglia.

Trentennale dell’emigrazione albanese: al CIHEAM Bari visita dei rappresentanti diplomatici - L'ambasciatore d'Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, l’ambasciatrice della Repubblica d’Albania, Anila Bitri Lani e la console generale della Repubblica d’Albania in Italia, Gentiana Mburimi, hanno visitato ieri, 5 marzo, il CIHEAM Bari. I rappresentanti diplomatici sono stati accolti da Maurizio Raeli, direttore dell’Istituto di Bari. La visita ha avuto lo scopo di far conoscere la sede italiana dell’Istituto, con le sue strutture di ricerca e formazione, consolidare i rapporti di collaborazione con la sede diplomatica italiana nel Paese delle aquile e porre le basi per future prospettive di cooperazione. L’Albania è, dal 1992, nel novero dei Paesi membri del CIHEAM (Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei). Oltre un migliaio gli studenti albanesi che, negli anni, hanno frequentato i corsi di formazione nella sede italiana del CIHEAM e numerosissimi i progetti attuati dal CIHEAM Bari in Albania (MOAN, MED-Amin, No-Ble Ideas, Rete cooperativa sull'autenticazione dell'olio d'oliva, Medland, BiodivBalkans, per citarne alcuni). A latere dell’incontro, è stata consegnata un’auto destinata alle giovani donne vulnerabili della casa famiglia Rozalba del villaggio di Gjader. La donazione, che rappresenta uno straordinario gesto di amicizia nei confronti del vicino popolo albanese, è stata realizzata grazie ai contributi del Club Rotary Bari Sud e del personale del CIHEAM Bari.

La casa famiglia Rozalba, istituita dalla Comunità delle Maestre Pie Venerini, accoglie ragazze in situazioni di difficoltà e fornisce sostegno, educazione, assistenza e reinserimento di moltissimi giovani. La delegazione albanese era in visita a Bari per partecipare agli eventi organizzati in occasione della commemorazione per il trentennale dello sbarco della popolazione albanese sulle coste pugliesi.