La rapper Nicki Minaj firma una capsule per Fendi

ROMA - La cantante rapper Nicki Minaj ha realizzato una capsule collection, per Fendi, dedicata al guardaroba di tutta la famiglia, donna, uomo e bambino. L'artista, considerata un’icona fashion grazie al suo stile audace e sexy, ha lavorato con Silvia Venturini Fendi e il team di design per creare una collezione da inserire come nuovo capitolo della FF Series, dedicata dunque al logo della maison romana.

L’ispirazione futuristica della rapper incontra il glamour di lusso del marchio in questa capsule dal titolo evocativo, Fendi Prints On, dove l’iconico logo FF all-over si combina con superfici metalliche e con ricche texture. Accostando silhouette over e molto aderenti, la linea fonde capi realizzati tramite preziose tecniche artigianali con outfit per il tempo libero. Una cascata di paillettes è ricamata su un abito in tulle, mentre una giacca a vento maxi in organza di nylon reca stampati i motivi del logo. Piumini e cappotti oversize sono reversibili, un bomber in visone e montone rivela maniche a maglia.

Un impermeabile è arricchito da maniche in pelle, mentre gli abiti bodycon sono impreziositi da cut-out asimmetrici. Una tuta d’argento celebra la street culture hip-hop, mentre T-shirt e felpe esibiscono grafiche accattivanti. Body, costumi da bagno interi e bikini a triangolo completano il guardaroba, insieme agli stivali da neve personalizzati e alle trainer con zeppa nascosta ispirate agli anni Ottanta.

La stessa allure street style pervade gli accessori. L'argento metallizzato, dalle paillettes al logo FF in rilievo, conferisce un look futuristico alle iconiche borse Peekaboo e Baguette, alla nuova Kan U e a un nuovo marsupio. Anche l'iconica Baguette e una maxi tote acquistano una nota fluo nel color fucsia che con l’argento lucido colora i materiali performanti di sneaker, moonboot e pump FFrame. Completano il look gli occhiali da sole a mascherina con lenti logate coordinati ai maxi orecchini a cerchio a forma di logo FF. I motivi del logo tornano anche nella linea Fendi Prints On Uomo, che comprende capi basici come T-shirt, jogger, camicie, piumini reversibili, giacche a vento in nylon argento, rosa carico e nero.