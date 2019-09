E' morto Peter Lindbergh, grande della moda

ROMA - E' morto ieri a 74 anni il fotografo Peter Lindbergh. L’annuncio sul suo account Instagram.

Nato a Leszno nel 1944 è stato un grande della moda, immortalando, spesso in ritratti in bianco e nero, le più celebri top model per le cover delle riviste patinate.

La sua caratteristica era di cogliere sempre le star quasi senza trucco e in pose molto naturali.