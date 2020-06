Network francese acquisisce Accademia Arte Moda Design

FIRENZE - Ad Education, network francese della formazione con sede a Parigi, acquisisce il 100% di Accademia Italiana Arte Moda Design, scuola fondata a Firenze nel 1984 dall’architetto Vincenzo Giubba. Quest’ultimo, riporta una nota, resterà a dirigere la scuola, affiancando il patron di Ad Education Kevin Guenegan nei nuovi progetti di espansione dell’offerta formativa per le due sedi a Firenze e a Roma, anche con nuovi spazi destinati alla didattica.

Ad Education, già presente in Italia grazie alla partnership con Iaad di Torino e Bologna, scuole di formazione specializzate nel design, vanta oltre 80 milioni di fatturato annui, 11.300 studenti, 10 scuole, 32 campus (26 in Francia, 4 in Italia, 2 in Spagna). Accademia Italiana Arte Moda e Design conta oggi a sua volta 800 studenti, e ha un fatturato di 4 milioni di euro.

Dal prossimo anno accademico, al via nel mese di ottobre, partiranno i bienni specialistici dell’Accademia, che prepareranno per il titolo accademico di secondo livello, equipollente alla laurea magistrale.