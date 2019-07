A Maredamare 250 collezioni estate 2020

FIRENZE - Le collezioni mare e accessori per l'estate 2020 sono protagoniste a Firenze dal 20 al 22 luglio alla Fortezza da Basso per la 12/ma edizione di Maredamare, il salone italiano del beachwear. In mostra i grandi brand internazionali ma anche i piccoli atelier di ricerca: 250 marchi, di cui 60 nuove entrate, in una superficie di 12.000 mq, con una novità da segnalare, ovvero gli showroom dedicati aperti fino alle 23.00.

«In questi mesi abbiamo cercato di configurare un evento ancora più attrattivo e intrigante del solito - sottolinea Alessandro Legnaioli, presidente di Maredamare - affiancando a una proposta completa importanti momenti di approfondimento e occasioni di alleggerimento e svago. Novità anche sul fronte della salvaguardia ambientale. Il team di Maredamare, da sempre sensibile alla tutela dell’ambiente, quest’anno ha deciso di contribuire alla salvaguardia delle specie del Mediterraneo, adottando Futura e Ondina, due esemplari di Caretta Caretta, attraverso il progetto Tartalove di Legambiente».

All’interno del salone sono in agenda workshop formativi tenuti da professionisti del settore e un calendario di sfilate, collettive e personali. Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione tra Maredamare e Nilit Fibers con una sfilata dedicata che segna il debutto della collezione sperimentale Sweet Sour progettata da Isabella Storani e realizzata con tessuti realizzati con Sensil. Inoltre quest’anno Maredamare ospita una esposizione di scatti artistici subacquei di grande impatto grazie alla partnership con la pubblicaIone internazionale Image in Progress.