E per il rilancio del sistema produttivo un Consorzio con 25 aziende associate

Il Consorzio Nautico di Puglia, con 25 aziende associate, nasce dalla necessità di dotare il Distretto Produttivo della Nautica da Diporto di un soggetto gestore, giuridicamente riconosciuto, che possa animarlo, fornendo giuste informazioni ad Enti e amministratori pubblici e collegarsi con i livelli nazionali (cluster traporti, smart specialization, piattaforme nazionali, ecc).

Muove dalla convinzione che il settore della nautica nella nostra regione, se opportunamente sostenuto, strutturato e valorizzato, può rappresentare una concreta occasione di crescita nel campo economico e sociale con notevoli ricadute occupazionali.

Occasione che potrà essere colta se si riuscirà ad avviare processi utili alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese che operano lungo tutta la filiera della nautica; se si riuscirà a creare network ad alta potenzialità di sviluppo e innovazione tra le aziende aderenti, puntando sulla ricerca, sull’apertura internazionale e sulla qualificazione del capitale umano.

Naturalmente immaginare una strategia di rilancio del sistema produttivo operante nei comparti nautici non potrà prescindere dal considerare un altro settore sempre più importante per l’economia regionale: il turismo nautico. Il turismo nautico è, attualmente, uno dei settori economici con maggiori prospettive di espansione; il suo sviluppo comporta ricadute positive sul territorio sia direttamente, per il tramite delle attività economiche collegate al movimento dei diportisti – manutenzione, rimessaggio e ricovero delle imbarcazioni – sia indirettamente, per i riflessi sull’industria della nautica, la quale non può che ricevere benefici da un aumento della disponibilità di posti barca e dall’esistenza di strutture portuali efficienti, in termini di sostegno alla domanda di imbarcazioni. Dalla sapiente integrazione delle politiche destinate ai due sistemi, dipenderà il successo o l’insuccesso del programma di sviluppo strategico.

E’ evidente che, con questi presupposti, un salone nautico di grande rilevanza come lo SNIM rappresenta un grande trampolino di lancio perché consente di mettere insieme le eccellenze del settore nautico, in uno con la piena condivisione da parte delle istituzioni e di tutti i soggetti coinvolti nei processi di crescita del comparto nautico. Un motivo in più per giustificare la presenza attiva del Consorzio nel programma di eventi del Salone che si svolge a Brindisi.