Furti all'ospedale di Matera: denunciato 44enne pugliese

MATERA - Ritenuto responsabile di otto episodi di furti pluriaggravati ai danni di pazienti ricoverati nell’ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera, un uomo di 44 anni, residente in Puglia, ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica della città dei Sassi.

I furti sono stati commessi nel periodo compreso fra agosto 2019 e gennaio 2020: le indagini della Polizia hanno portato all’identificazione dell’uomo, che svolgeva abusivamente la funzione di barbiere per i pazienti ricoverati nell’ospedale, rubando loro soldi, oggetti d’oro e telefoni cellulari. In un caso, l’uomo tranquillizzò un paziente dicendo di essere un poliziotto ed esibendo «un falso distintivo». La maggior parte delle vittime dei furti erano anziani non in grado di accorgersi di quanto stava avvenendo considerate le loro condizioni di salute