Annullata l'ordinanza contro cani in piazza

Matera - Il sindaco di Tursi Salvatore Cosma, ha annullato l’ordinanza «che vietava ai cani l'accesso nelle piazze del Comune e nel corso principale, via Roma, pena una sanzione da 25 a 500 euro». Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che «aveva presentato istanza di annullamento lo scorso giugno».

L’associazione - si legge in un comunicato dell’Oipa - aveva inoltre chiesto la contestuale modifica della parte del testo in cui si afferma che «è fatto divieto del divieto di abbandonare alimenti, cibi per le strade e nelle aree aperte perché ciò sporca ed imbratta la città con pregiudizio per l’immagine e perché alimenta il fenomeno del randagismo». L’Oipa nella sua istanza aveva scritto di ritenere l'atto del sindaco «parzialmente illegittimo e dunque annullabile».

«Siamo - ha spiegato il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto - molto soddisfatti per avere ottenuto l’annullamento di un’ordinanza che rientra in un elenco di provvedimenti dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa. Già in analoghe ordinanze i giudici hanno riscontrato un difetto del fondamentale requisito di motivazione e la manifesta violazione dei principi di proporzionalità, razionalità, adeguatezza, non discriminazione e della libertà della circolazione delle persone».