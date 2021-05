Matera, in casa marijuana e piante di canapa: arrestato

Matera - In casa 160 grammi di marijuana, fuori al balcone cinque piantine di canapa indiana. Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Matera,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso era già noto per fatti analoghi che anche in passato gli sono costati il carcere.

I militari tenevano già da tempo sotto controllo l'abitazione dell'uomo. Dopo aver acquisito elementi di certezza sul fatto che spacciasse droga, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale, debitamente occultati, venivano rivenuti gli involucri con la marijuana, pronta per lo spaccio.

L’arrestato, proprio in virtù dei suoi precedenti, è stato accompagnato in carcere a disposizione della Procura di Matera.