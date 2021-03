La Lipu vuole Imma Tataranni testimonial del falco grillaio

Cara Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera, che ne pensi di fare da testimonial per un abitante alato della città che è diventato, a modo suo, uno dei simboli del territorio? Firmato, un Falco Grillaio. Ci si permetta la celia, armando per burla di penna un pennuto e giocando con il personaggio nato dalla... penna della scrittrice Mariolina Venezia, e ora protagonista di una apprezzata fiction televisiva. Tanto gradita dal pubblico del piccolo schermo, che proprio in questi giorni sono cominciate in città le riprese per la seconda serie, con l’amata Imma - Vanessa Scalera, che la interpreta. E proprio perché Matera è comprimaria sul piccolo schermo, e in quell’etere solcato dai segnali spazia e lancia i suoi stridi il “nostro” piccolo rapace, l’idea di farlo conoscere di più è venuto alla locale Sezione Lipu Gravina e Alta Murgia, il cui delegato è Bruna Nicoletti. “Imma sarebbe una perfetta influencer!”, scrive in una nota inviata all’Amministrazione comunale. E anche alla produzione della fiction: “Come sottofondo durante le riprese diurne in esterna fra i Sassi, chiediamo di inserire i versi acuti dei Grillai durante le loro schermaglie d’amore, o mentre gli adulti richiamano i propri giovani sollecitandoli a spiccare il primo volo”.

Nella nota si ricorda che l’associazione “si occupa della tutela e conservazione del falco grillaio in tutta l’area delle murge appulo lucane ed è impegnata in azioni di sensibilizzazione delle comunità locali. Dal 2018 è attivo il Gruppo Grillaio Basilicata, nato col progetto Life Choose Nature: i nostri volontari si occupano di censire la colonia nidificante con il coinvolgimento di studenti e curiosi materani oltreché del recupero dei Grillai in difficoltà in collaborazione con il Cras di San Giuliano”. La fiction potrebbe essere un ottimo veicolo per parlare della città e del suo ambiente. E poi, “evidenziando l’incredibile ed unico connubio tra natura e architettura che viene a crearsi nei rioni Sassi, si attirerebbe un ulteriore turismo di nicchia rivolto agli appassionati di natura e birdwatching che aiuterebbe a proteggerli. Ma, soprattutto, si punterebbe l’attenzione verso una progettazione “bird friendly” con opere di ripristino con soluzioni idonee alla nidificazione del grillaio, rondoni, rondini e di altre specie ornitiche che vivono da sempre con l’uomo”.