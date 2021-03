Scanzano Jonico, dopo anni demolita la villa abusiva del boss Schettino

MATERA - A Scanzano Jonico, nel materano, si sta procedendo all’abbattimento di un’abitazione abusiva riconducibile a Gerardo Schettino, l’ex carabiniere ritenuto a capo dell’omonimo clan operante lungo la fascia jonica lucana. Le ruspe sono in azione da questa mattina. A seguire le operazioni sul posto anche polizia e carabinieri. La villetta abusiva era stata realizzata su un terreno di proprietà di un ente pubblico. L’iter per l’abbattimento avviato negli anni scorsi è stato portato a termine dalla Commissione straordinaria che regge il Comune di Scanzano Jonico, sciolto proprio per le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. Il via libera definitivo è arrivato dalla Prefettura di Matera. Le operazioni di abbattimento arrivano all’indomani del blitz antimafia che ha portato al fermo, poi convalidato in arresto, di due imprenditori ritenuti vicini al clan Schettino.