Matera, iniziata campagna vaccinazione contro il Covid: il primo è stato presidente provinciale medici

Nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è cominciata stamani la campagna vaccinale contro il covid-19: le prime somministrazioni hanno riguardato un medico, un’infermiera e un’oss dell’Asm.

Il primo a essere vaccinato è stato il dottor Francesco Dimona, primario del reparto di Rianimazione-Emergenza accettazione del nosocomio materano e di recente eletto presidente provinciale di Matera dell’Ordine dei medici. La seconda è stata l’infermiera Angela Anecchino, la terza l’oss Barbara Berardi. «Ho accettato - ha detto Dimona - con entusiasmo, anche per il doppio ruolo che ricopro e soprattutto per lanciare un segnale a miei colleghi».

Nei giorni scorsi all’Asm sono state consegnate 975 dosi, le prime 70 saranno somministrate oggi, mentre altre 25 sono state inviate all’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro (Matera). «La campagna di vaccinazione - ha spiegato il direttore generale facente funzioni dell’Asm, Gaetano Annese - andrà avanti anche domenica, domenica 3 gennaio, e nei prossimi giorni senza interruzioni. Per i primi vaccinati - ha aggiunto - abbiamo scelto un rappresentante per ciascuno dei tre settori maggiormente impegnati nella lotta al covid-19».

Annese ha inoltre ricordato che «già il 65% del personale ha risposto e tra questi oltre l’80% ha aderito alla campagna vaccinale. Per i prossimi giorni - ha concluso - siamo fiduciosi di far crescere il dato dell’adesione». Nell’ospedale di Matera sono stati allestiti quattro ambulatori per la somministrazione di vaccini.