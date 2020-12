Maltrattamenti in famiglia: due arresti nel Materano

I carabinieri del Comando provinciale di Matera hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale della Città dei Sassi, nei confronti di due uomini accusati di maltrattamenti in famiglia.

Ad Accettura la misura ha riguardato un pensionato di 71 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie, pensionata di 67, con la quale è sposato da 50 anni. L’uomo, a volte dopo aver bevuto, in più occasioni, l’ha percossa, offesa e minacciata di morte anche con un’ascia.

A Ferrandina i militari dell’Arma hanno arrestato, con l'accusa di violenza privata ed estorsione, un 54enne che aveva usato violenza fisica e morale nei confronti dell’anziana madre, che viveva con lui, costretta all’isolamento, impedendo alla sorella e ai nipoti di frequentare la casa, allo scopo di godere appieno della pensione.