Matera, uccise 84enne dopo lite per spostare rifiuti: arrestato 55enne (aveva reddito cittadinanza)

Un pregiudicato di 55 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia, a Matera, con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di un uomo di 84 anni, aggredito per motivi banali nel giugno scorso e morto nell’agosto successivo in conseguenza delle lesioni riportate.

L’anziano aveva chiesto al pregiudicato, noto per la sua "indole violenta», di rimuovere del materiale di risulta lasciato vicino alla sua casa: per tutta risposta, era stato colpito con schiaffi in faccia, calci e spinte che lo fecero cadere a terra, dove rimase senza soccorso. Riportò la frattura del bacino e di una vertebra lombare: la prognosi fu di 40 giorni. L’aggressore fu arrestato e messo ai domiciliari per lesioni gravi.

Ad agosto, l’anziano è morto: a conclusione delle indagini della Polizia, il gip presso il Tribunale di Matera, accertato il nesso causale tra le lesioni riportate dall’anziano e la sua morte, ha ordinato l’arresto del pregiudicato e la "sospensione immediata» del reddito di cittadinanza che gli veniva erogato.