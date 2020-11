Pomarico: aveva divieto di avvicinamento ma minaccia la ex, arrestato

Nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento, ha perseguitato e minacciato di morte la sua ex: a Pomarico (Matera) un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai Carabinieri.

Alcune sere fa, l’uomo - secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma - è passato ripetutamente in auto sotto l'abitazione della donna urlando frasi offensive, minacciandola di morte. La donna, preoccupata per la situazione, ha informato i Carabinieri che si sono recati nei pressi della sua abitazione e hanno poi individuato l’uomo che circolava per le strade del paese.