Bernalda, scoperta piantagione cannabis lungo fiume Bradano: 2 in manette

MATERA - Con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Bernalda (Matera) la Polizia ha eseguito due ordinanze di misura cautelare, una in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, con precedenti penali specifici per stupefacenti e sottoposto alla sorveglianza speciale, e l’altra ai domiciliari nei confronti di un 35enne, incensurato e militare in servizio presso l’Esercito Italiano.

I due sono stati sorpresi a coltivare, lungo il corso del Bradano, in contrada San Salvatore di Bernalda, piante di canapa indiana: 55 delle quali estirpate, alcune delle quali alte anche due metri, mentre altre di prossima maturazione. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento e spaccio delle sostanze stupefacenti.

A casa dell’uomo di 50 anni sono stati rinvenuti cento grammi di hascisc, tre grammi. di cocaina e 20 grammi di marijuana, mentre nell’abitazione dell’altro uomo arrestato sono stati sequestrati due bilancini di precisione e alcuni grammi di hascisc.