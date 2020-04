Miglionico, varata ordinanza che impone utilizzo obbligatorio delle mascherine

MIGLIONICO - «Uso obbligatorio della mascherina protettiva all’interno di spazi chiusi pubblici o privati e in adiacenza dell’entrata degli stessi da parte di tutti gli utenti». Il provvedimento amministrativo è al centro dell’ordinanza numero 19, del 20 aprile, a firma del sindaco. L’ordinanza è rivolta ai cittadini, ai titolari e gestori di attività commerciali e di uffici pubblici e privati, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone oltre che nei mezzi di trasporto pubblico extraurbano. In pratica, viene inibito «l’accesso alle persone non dotate di tale dispositivo» nei luoghi su indicati. In definitiva, l’ordinanza prevede «in via precauzionale l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, al fine di garantire un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e della collettività, tenuto conto dei fattori di rischio che si possono verificare nello spostamento delle persone e per ridurre al minimo situazioni di eventuale contagio da Covid 19». Nel testo dell’ordinanza, infine, si precisa che, «in presenza di più persone è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. I trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro».