Miglionico, flash-mob per protestare contro il clima sociale: 14 persone si assembrano, denunciate

I carabinieri di Miglionico (Mt) hanno identificato 14 persone che qualche giorno fa si sono riunite in via Santa Maria delle Grazie, nel centro storico, e hanno improvvisato un flash-mob nonostante i divieti, per stemperare il clima sociale. Pur essendo le finalità nobili, la modalità era totalmente inappropriata, date le misure limitative alla circolazione volte a evitare assembramenti. Casse acustiche, tromba e canzoni, tutti insieme: i 14 sono stati denunciati.