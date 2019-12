La città di Matera premia Carolyn Smith e Mauro Boldrini

MATERA - La Fondazione Città di Matera Capitale Europea per La Cultura, e «Matera 2019 Open Future» con il sostegno del Ministero per le attività culturali alla Regione Basilicata e il Comune di Matera, hanno premiato oggi il giornalista Mauro Boldrini e Intermedia, per l’incessante impegno nella promozione di corretti stili di vita per la prevenzione oncologica e le altre malattie croniche. Con lui è stata premiata anche Carolyn Smith, la ballerina e presidente della giuria di «Ballando con le stelle», per il suo impegno e la sua testimonianza contro il tumore del seno. La cerimonia è avvenuta a Palazzo Lanfranchi a Matera, alla presenza delle autorità locali.

Il riconoscimento a Mauro Boldrini premia 25 anni di carriera con l’agenzia Intermedia per «la continua opera di divulgazione - si legge nella motivazione - a favore della prevenzione primaria, secondaria e terziaria». La premiazione ha visto anche la consegna di 16 volumi scritti da Mauro Boldrini con Intermedia, che entrano a far parte ufficiale della biblioteca della città di Matera, città europea per la cultura.