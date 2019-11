Maltempo flagella Matera, dopo Mattarella anche Conte chiama il sindaco

MATERA - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha telefonato stamani al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, per informarsi sugli sviluppi della situazione dopo il nubifragio di due giorni fa. De Ruggieri ha confermato a Conte che la maggior parte dei disagi è stata già superata, con la riapertura di via Bruno Buozzi, la strada di accesso ai Sassi maggiormente danneggiata, anche al traffico automobilistico.

Il sindaco ha spiegato che, «nell’attesa di una stima definitiva dei danni», la città sta lavorando «alla predisposizione di un piano per mitigare in futuro gli effetti di fenomeni come quelli che si sono verificati».

«Occorre predisporre - ha scritto successivamente il sindaco a Conte - interventi di contenimento della velocità delle acque nell’anello stradale sovrastante i Sassi che, in seguito alla edificazione dei nuovi quartieri nelle colline circostanti l'antico centro abitato, non rappresentano più un’area di contenimento, bensì di scivolamento accelerato delle acque».